Предотвращен теракт против высокопоставленного военного в Ростове-на-Дону

Российские спецслужбы предотвратили в Ростове-на-Дону теракт, который планировал совершить гражданин одной из стран Центральной Азии в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, злоумышленник 1982 года рождения, находясь за границей, был завербован украинскими спецслужбами с помощью своего знакомого, который является сторонником террористических организаций.

В результате по заданию куратора мужчина приехал в Ростов-на-Дону, где арендовал квартиру и провел разведку места жительства военного для его последующего убийства с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

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У него изъято СВУ массой 400 г в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения.

Однако злоумышленник был задержан. У него изъято взрывное устройство массой 400 грамм в тротиловом эквиваленте, средства связи для взаимодействия с куратором и видеокамера для наблюдения. В настоящее время гражданин одной из стран Центральной Азии дает признательные показания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, о незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ или устройств. Мужчина арестован.