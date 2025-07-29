В деле о поджоге леса детьми появились неожиданные подробности

В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело о теракте в отношении двух 16-летних подростков, которые подожгли лес.

Дети действовали по указанию украинских кураторов, сообщили в СК по Забайкалью. Их причастность к преступлению удалось выяснить благодаря слаженной работе сотрудников СК, МВД и ФСБ.

Установлено, что в июне один из подростков вступил в переписку с неизвестным, который начал склонять его к поджогу леса за вознаграждение в размере 80 тысяч рублей. Подросток согласился и привлек к преступлению друга.

Несовершеннолетние купили зажигалки, а затем подожгли сухую траву и хвою возле поселка Атамановка. 250 специалистов и 65 единиц техники, в том числе авиация, боролись с огнем больше недели. В Забайкалье вводился режим ЧС федерального уровня. Обещанные деньги подростки так и не получили.

Пожар локализовали на площади семи тысяч гектаров. Ущерб лесному хозяйству составил 332 миллиона рублей.

В настоящий момент подростки арестованы, один из них признался в содеянном. Один из обвиняемых воспитывался в детском доме, откуда он неоднократно сбегал. Оба подростка имеют неоконченное общее образование, не учатся и не работают.

Уголовное дело о теракте соединено с ранее возбужденным делом по статье "Уничтожение лесных насаждений путем поджога, повлекшее крупный ущерб", отметили в СК.