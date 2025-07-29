Брат всемирно известных музыкантов обвинен в изнасиловании с удушением

Брату всемирном знаменитых исполнителей Ноэля и Лиама Галлахеров предъявлены обвинения в изнасиловании и других правонарушениях. Полиция сообщает, что Полу Галлахеру также предъявлены обвинения в сексуальном насилии, умышленном удушении и угрозе убийством.

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Старшему брату Ноэля и Лиама Галлахеров из группы Oasis предъявлены обвинения в изнасиловании и других преступлениях сексуального характера, сообщил Скотленд-Ярд.

Как пишет The Guardian, 59-летнему Полу Галлахеру предъявлены обвинения в изнасиловании, принуждении и контроле за поведением, трех эпизодах сексуального насилия, трех эпизодах преднамеренного удушения, двух эпизодах угрозы убийством и нападении с причинением реального вреда здоровью, сообщила столичная полиция.

Пол Галлахер из Ист-Финчли предстанет перед Вестминстерским магистратским судом 27 августа.

В заявлении Скотленд-Ярда говорится, что преступления, по имеющимся данным, имели место в период с 2022 по 2024 год и что обвинения были выдвинуты после расследования, начатого в прошлом году.

“Женщине оказывают поддержку специально обученные сотрудники”, - сообщили в полиции.

Адвокаты Галлахера заявили, что их клиент “постоянно взаимодействовал с полицией на протяжении всего расследования” и “всегда решительно отрицал выдвинутые против него обвинения”, добавив, что “он с нетерпением ждет возможности восстановить свое имя".

Обвинения возникли по мере того, как Лиам и Ноэль Галлахер продолжают свой тур Oasis reunion – их первые совместные концерты в Великобритании с 2009 года, пишет The Guardian.

Тур, объявленный в 2024 году, начался в Кардиффе в прошлом месяце, а затем продолжился в Манчестере и Лондоне, впереди еще концерты в Лондоне, Эдинбурге и Дублине, а также за рубежом.

Пол Галлахер вырос со своими братьями и сестрами в Бернадже, Манчестер, но никогда не был связан с группой Oasis, подчеркивает The Guardian. Но как пишет Daily Mail, хотя ранее Пол Галлахер не участвовал в записи альбома Oasis, которая в настоящее время пребывает в середине своего аншлагового тура по воссоединению, в официальной программе он значится как "гастрольный диджей".

В 1997 году он выпустил книгу под названием Brothers: From Childhood to Oasis, в которой описал, как рос с Лиамом и Ноэлем Галлахерами, известными своими натянутыми отношениями. Он также работал диджеем и фотографом.

Ранее он описывал себя как человека, живущего обычной жизнью "среди представителей низшего среднего класса". Пол добавил, что старается избегать внимания общественности, предпочитая оставаться "невидимым".