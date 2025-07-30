Российского депутата арестовали из-за постов в социальных сетях

В Санкт-Петербурге арестовали депутата Ивана Апостолевского на семь суток за пост. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, суд арестовал его на семь суток за пропаганду символики экстремистской организации.

Депутату вменяется статья 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций») КоАП РФ за публикацию в социальных сетях фотографии Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

Апостолевский является лидером фракции КПРФ в заксобрании Ленинградской области. В 2023 году его задерживали за организацию незаконного массового мероприятия. Также его публикации до этого блокировались Роскомнадзором в качестве экстремистских.

Ранее сообщалось, что российского депутата задержали на перроне вокзала.