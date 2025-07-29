В центре Нью-Йорка произошла стрельба

Неизвестный устроил стрельбу около корпоративного офиса в центре Манхэттена. Об этом сообщил телеканал CNN.

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По меньшей мере один сотрудник полиции Нью-Йорка и два гражданских были ранены в результате происшествия. По некоторым данным, вооруженный мужчина все еще находится в здании. Отмечается, что ФБР оказывает поддержку на месте преступления.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал горожан проявлять осторожность и не выходить на улицу в районе Парк-авеню и 51-й Восточной улицы.

В школе штата Джорджия в США произошла стрельба, есть пострадавшие

Ранее вооруженный мужчина устроил стрельбу в баптистской церкви в городе Лексингтон в США. В результате произошедшего многие люди получили ранения. Полиция обезвредила злоумышленника на месте.