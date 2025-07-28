CNN: два человека убиты в ходе стрельбы у казино в Неваде

Мужчина открыл стрельбу рядом с казино в Рино (штат Невада, США). Два человека погибли, трое пострадали. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в понедельник, 28 июля, на территории комплекса Grand Sierra Resort and Casino.

«Моё сердце разрывается от боли за жертв, их семьи и всё наше сообщество. Рино — сильный город, но мы не застрахованы от эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия, охватившей нашу страну», — написал член городского совета Рино Девон Риз.

Источник заметил, что подозреваемый приехал на парковку за 45 минут до нападения. Он ходил рядом с машинами, затем внезапно открыл стрельбу. После первых выстрелов у него заклинило оружие. Он устранил заклинивание и продолжил стрелять.

Собеседник телеканала предположил, что пострадавшие не связаны между собой и не были знакомы с нападавшим мужчиной.

Крис Джонсон, представитель полицейского управления Рино, сообщил, что взрослый мужчина был обезврежен в течение пяти минут после начала стрельбы, задержан и доставлен в больницу.

Правоохранитель пояснил, что пока нет данных о состоянии трех пострадавших, госпитализированных в местную клинику.