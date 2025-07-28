В центре Лондона устроили поножовщину

На коммерческом объекте в центре Лондона произошла поножовщина, в результате которой двое мужчин погибли, еще двое пострадали, сообщил Скотленд-Ярд.

Инцидент произошел в районе Сазерк в центре города. По заявлению полиции, нападение случилось около 13:00 (15:00 мск), передает ТАСС.

Прибывшие медики не смогли спасти 58-летнего мужчину, он умер на месте происшествия. Трое других пострадавших были доставлены в больницу, где скончался еще один мужчина 27 лет. В лечебном учреждении остаются двое мужчин, которые также могут скончаться от полученных ран.

Один из госпитализированных подозревается в причастности к нападению. Полиция уточнила, что инцидент не связан с терроризмом и угрозы для окружающих нет. В настоящее время начато расследование обстоятельств трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия возглавила рейтинг по числу краж мобильных телефонов в Европе. В прошлом году в стране обострилась проблема межэтнических столкновений и погромов.

Власти Германии ввели запрет на ношение ножей. Однако нападения с использованием ножей в Германии продолжаются. Во Франции решили запретить детям до 15 лет покупку ножей.