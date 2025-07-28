Украинский беспилотник атаковал пожарных в Энергодаре во время работы

В Энергодаре пожарные МЧС подверглись атаке украинского беспилотника во время работы, пострадавших среди людей нет, однако техника получила повреждения, сообщили в управлении МЧС по Запорожской области.

Украинский беспилотник атаковал российских спасателей МЧС во время тушения пожара в Энергодаре, передает ТАСС. Инцидент произошел 28 июля, когда подразделение МЧС работало на месте возгорания.

По данным пресс-службы управления МЧС по Запорожской области, в результате атаки пострадавших среди пожарных нет, однако получила повреждения техника.

Ранее сообщалось, что атаки Киева по Запорожской АЭС сменились обстрелами Энергодара и промплощадки.

Руководство Запорожской АЭС предупредило о сохраняющейся высокой угрозе для ядерной безопасности станции после недавних обстрелов Энергодара и территории объекта.

В пятницу при атаке украинского дрона на парковке Запорожской АЭС получили повреждения семь гражданских автомобилей.