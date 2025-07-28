Женщина в никабе напала на снимавшую ее на телефон москвичку

Одетая в никаб женщина попыталась выбить телефон из рук женщины, которая сделала ей замечание в Московском метро. Жительница города заметила, как незнакомка шла по подземке вместе со спутником, и сообщила ей, что в России не принято ходить в подобном облачении.

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Мигрантка агрессивно отреагировала на слова москвички, которая начала снимать ее на телефон, и попыталась выбить гаджет из рук своей оппонентки. Она подчеркнула, что собеседнице не стоит указывать другим, как им положено одеваться, передает «Московский комсомолец».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования избиения пенсионерки, пытавшейся сорвать никаб с девушки в Московском метро и снимавшей это на видео.

Глава совета по правам человека РФ Валерий Фадеев предложил запретить ношение в России никабов. Зампред Российского духовного управления мусульман, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в свою очередь выразил опасения, что запрет никаба может вызвать новые очаги напряженности.