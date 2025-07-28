Волонтеры искали пропавшую девочку и нашли чудовище

В американском штате Аризона волонтеры, искавшие пропавшую девочку, столкнулись с загадочным существом. Об этом сообщает сайт Unexplained Mysteries.

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Инцидент произошел 15 июня в окрестностях города Седона. О встрече с чудовищем рассказала женщина по имени Эмбер, участвовавшая в поисках пропавшего ребенка.

Когда стемнело, она ехала по грунтовой дороге вместе с мужем и двоюродным братом, освещая путь прожектором. Неожиданно луч выхватил из темноты крупную фигуру. Рост существа составлял более двух метров, а вес — не менее 180 килограммов. У него были широкие плечи, «кожистое» лицо, покрытое шерстью, и золотые глаза, светившиеся в темноте.

Волонтеры несколько минут в ужасе наблюдали за чудовищем, а затем решили спасаться бегством. Позднее пропавшую девочку нашли живой и невредимой. Она рассказала спасателям, что ее что-то напугало в зарослях, она в панике побежала и упала со скалы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон нашли останки двух охотников на сасквоча — легендарное чудовище, считающееся североамериканским вариантом снежного человека. Одному из них было 37 лет, а другому — 59.