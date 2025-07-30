Выяснились подробности гибели 14-летней зацеперши в Москве

Труп 14-летней «зацеперши» был обнаружен вечером 29 июля на станции Кусково Горьковского направления Московской железной дороги в Московской области. Молодая особа упала с крыши поезда, в результате удара электрическим током.

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Как стало известно «МК», трое друзей (два мальчика, на вид которым было от 10 до 12 лет от роду, и 14-летняя девушка) прибыли на станцию Кусково около 21:00. Два школьника, желая повеселиться и поэкспериментировать с опасным запрещенным хобби, залезли на крышу предпоследнего вагона поезда, следовавшего из Москвы, и стали дергать силовой провод, который был прикреплен к токосъемнику. Ребята несколько раз то поднимали, то опускали пантограф. К хулиганам решила присоединиться их старшая подруга. Девушка вскарабкалось на вагон, однако случайно схватилась за токопроводящие детали.

Молодую особу ударило током, и в ту же секунду она упала с высоты 3,5 метра на землю. От полученных травм школьница погибла на месте. Пассажиры отправлявшегося поезда о ЧП сообщили в «112». Вскоре на место инцидента приехали сотрудники полиции и «скорая помощь», врачи констатировали смерть пострадавшей.

Погибшая проживала вместе с матерью в Москве, воспитывалась в благополучной семье. На учетах школьница не состояла и ранее не привлекалась к административной и уголовной ответственности. По некоторым данным, ранее девушка была замечена в компании подростков, бивших стеклопакеты в электричках на МЦД-4.

Как сообщила «МК» исполняющий обязанности старшего помощника руководителя ЗМСУТ СК России Александра Ткачева, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.