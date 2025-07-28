Назван возможный виновник взрыва в многоэтажке в Саратове

Взрыв в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове мог устроить один из его жильцов, который впал в депрессию из-за развода с женой, следствие уже отрабатывает эту версию. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, за две недели до случившегося супруга вместе с ребенком съехали от мужчины к родственникам. Семья проживала в квартире №187, которую признали эпицентром взрыва. Кроме того, согласно информации Mash, 39-летний мужчина имел серьезные финансовые проблемы — он перебивался случайными заработками и часто брал микрозаймы.

За день до трагедии горожанин пытался покончить с собой, бросившись под трамвай, но соседи успели спасти его. После разлада с женой мужчина злоупотреблял алкоголем.

Тело горожанина нашли при разборе завалов, от его квартиры в результате взрыва ничего не осталось.

Напомним, что взрыв газа в многоэтажном доме в Саратове произошел 25 июля. В результате случившегося и последующего обрушения подъезда погибли семь человек, в том числе ребенок, еще 18 пострадали. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о небезопасном оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.