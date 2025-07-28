Альпинисты попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

Двух попавших под камнепад альпинистов – 63-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнюю женщину из Саратовской области – эвакуировали вертолетом сотрудники МЧС России. По данным спасательного ведомства, зарегистрированная группа проходила по маршруту на гору Бахаауз от альплагеря «Безенги».

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Уточняется, что в верховьях ущелья Безенги на высоте 3800 метров оба альпиниста получили травмы при камнепаде. За ними на вертолете Ми-8 выдвинулись восемь спасателей.

Уточняется, что пострадавших эвакуировали альпинистов из ущелья и доставили их в Нальчик, где передали врачам.

Напомним, в июне текущего года женщина сорвалась со смотровой площадки в урочище Джилы-су Кабардино-Балкарии. Поисковые работы проводили сотрудники МЧС России.