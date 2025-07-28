Россиянка решила продать младенца

В Дагестане жительницу приговорили к трем годам лишения свободы за попытку продать новорожденного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

© Lenta.ru

Россиянка признана виновной по пункту «б,з» части 2 статьи 127.1 («Купля-продажа несовершеннолетнего, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима с отсрочкой до достижения ее первым ребенком 14-летнего возраста.

По данным ведомства, 1 января осужденная при выписке из роддома передала жительнице Махачкалы младенца, получив 300 тысяч рублей.

Ранее Магасский районный суд Республики Ингушетия приговорил 23-летнюю мать к трем годам колонии общего режима за продажу новорожденной дочери.