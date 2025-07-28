Стало известно, почему аварийный дом в Астрахани не успели расселить

Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предположила, что астраханский дом, в котором обрушилась часть подъезда, не расселили ранее из-за отсутствия временного жилья. Об этом депутат рассказала NEWS.ru.

Обрушение произошло 28 июля в одном из пятиэтажных домов Астрахани. Первоначально сообщалось о трех пострадавших, но в оперативном штабе Астраханской области опровергли эту информацию, передавало ТАСС. По словам чиновников, один «маломобильный» жилец соседнего подъезда был госпитализирован из-за стресса.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о халатности и уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. В пресс-службе главы Астраханской области сообщили, что дом был признан аварийным в 2019 году.

Трое пострадавших при обрушении дома в Астрахани оказались фейком

Разворотнева рассказала NEWS.ru, что признание дома аварийным не означает его немедленного переселения. По ее словам, после принятия такого решения чиновники должны проводить мониторинг состояния дома.

«Проблема заключается в том, что у нас практически отсутствует фонд, в который можно переселить людей временно», - подчеркнула депутат.

По ее словам, иногда временное жилье представляет собой такие же старые дома, в которые люди не хотят переезжать.