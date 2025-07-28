По делу трех генералов МВД России запросили до 12 лет колонии строгого режима

Гособвинение запросило для бывших высокопоставленных сотрудников МВД, обвиненных в коррупции, от 11 до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает Mk.ru.

Трех питерских генералов — экс-начальника полицейского главка Петербурга Сергея Умнова, его бывшего заместителя по тылу Ивана Абакумова, экс-главу УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова — обвиняют в 11 эпизодах получения взяток общей суммой 65 миллионов рублей из средств пожертвований НКО «Фонд содействия программам ГУВД».

По версии следствия, фигуранты потратили деньги на покупку абонементов в спортзал, покупку машин, ремонт помещений в здании главка на Суворовском проспекте, концерт к юбилею ведомства.

Фигурантов требуют лишить званий и наград, оштрафовать на суммы от 9 до 35 миллионов рублей, а также конфисковать их имущество на общую сумму более 64 миллионов рублей.

Свою вину генералы не признали.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество сына экс-замгубернатора Брянской области Александра Петроченко.