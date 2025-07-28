Вандал помочился на табличку меморила "Блокадный трамвай" в Петербурге

Трое молодых людей ночью осквернили мемориал "Блокадный трамвай" в историческом районе на юго-западе Санкт-Петербурга - Автово. Они сорвали табличку с трамвая, а один из них на нее помочился.

© Московский Комсомолец

Как сообщает агентство "Фонтанка" в своем Телеграм-канале, речь идет о настоящем вагоне, который пережил блокаду. Мемориал установлен на месте, где в 1941 году перекрывали трамваями Петергофское шоссе для защиты города от немцев.

Дикари записывали свои действия на видео, сопровождавшая все нецензурными комментариями. Вандалы кричали, что намерены "отомстить всем трамваям, за то, что они идут".

Как отмечает Телеграм-канал Mash на Мойке, при этом одному из хулиганов прилетела мгновенная карма. Он неудачно спрыгнул с трамвая и расшиб себе лицо.

В настоящее время нарушители разыскиваются, возбуждено уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма".