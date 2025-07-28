Тела двоих умерших парней выкинули в петербургском парке

В петербургском Красном Селе в парке у Дудергофского озера нашли тела двух 21-летних парней. Об этом пишет "Mash на Мойке".

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По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками. Следствие предполагает, что молодые люди могли скончаться на вечеринке, а их тела были перенесены в парк, чтобы скрыть факт произошедшего.

Об обнаружении юношей без признаков жизни в полицию сообщил местный житель. Расследование вывело на некоего Максима, у которого, как выяснилось, погибшие проводили вечер на тусовке. Два помощника Максима, 25-летний и 17-летний парни, рассказали, что их попросили помочь избавиться от тел, обещая после этого сообщить в полицию.

Один из помощников признался, что живет у Максима и что накануне хозяин дома принес на вечеринку мефедрон, который употребляли и гости. Обоим погибшим в начале августа должно было исполниться 22 года.