По предварительным данным, три человека пострадали в результате частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По предварительным данным, три человека пострадали после обрушения дома в Астрахани», — говорится в сообщении.

Из частично обрушившегося дома эвакуировали 15 жителей.

28 июля в Астрахани на улице Ляхова произошло обрушение в многоквартирном жилом доме.

По информации оперативных служб, под завалами могут быть люди. Создан оперативный штаб. Прокуратура организовала проверку.