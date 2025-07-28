Скрученный спецназовцами россиянин вопрошал «а что случилось» и попал на видео

Трое украинских агентов, задержанных за подготовку терактов и диверсий в Краснодарском крае, признались на допросе, что им обещали 200-250 долларов. Об этом они заявили на обнародованном центром общественных связей ФСБ видео, опубликованном ТАСС.

На кадрах видно, как спецназовцы бегут в автомобилю Daewoo Matiz и скручивают мужчин, слышны крики «Вы что? Что случилось?», спецназовцы отвечают, чтобы они сели в машину. На записи задержанный рассказывает, что через Telegram связался с украинской спецслужбой. Ему пообещали вознаграждение за поджог релейного шкафа на железной дороге и вышки сотовой связи. После диверсии мужчина получил деньги и конвертировал их в криптовалюту.

Ранее ФСБ сообщила о поимке трех диверсантов. Из них двое граждан России и один иностранец.