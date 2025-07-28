Работа спасателей на месте обрушения подъезда в Астрахани попала на видео

Спасатели, работающие на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Астрахани, попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны завалы, оставшиеся от части подъезда. Спасатели разбирают их руками, а также с помощью специнструментов. На видео также попало место, где власти развернули оперативный штаб.

О произошедшем в доме № 6 на улице Ляхова стало известно ранее 28 июля. Известно, что в прошлом году здание признали аварийным. По данным экстренных служб, под завалами могут находиться люди. Трех человек удалось достать, их госпитализировали.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, на данный момент эвакуировали 15 человек, предпринимаются меры для установления причин ЧП.