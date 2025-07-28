Мужчина 10 лет жил со скелетом матери в туалете

В Японии местный житель попал под арест за то, что не смог сообщить о смерти матери. Мужчина на протяжении 10 лет жил с ее останками, передает South China Morning Post.

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Японец был разоблачен чиновником. Он знал мужчину и его мать. Когда сотрудник госорганов встретил героя этой истории, то поинтересовался у него о здоровье пожилой женщины. Но собеседник ушел от ответа, и служащий заподозрил что-то неладное.

Чиновник обратился за помощью в полицию. Стражи порядка наведались к мужчине и нашли в туалете его дома скелет женщины. Останки принадлежали матери хозяина. Оказалось, что японец страдает от социофобии и не мог рассказать о случившемся.

Сейчас сын умершей 10 лет назад женщины находится под стражей. Эксперты не нашли следов насилия на останках, но полицейские все равно не спешат отпускать японца на волю.

Ранее сообщалось, что в Бразилии журналист случайно нашел труп девочки. Он снимал репортаж про исчезновение несовершеннолетней.