Трое детей загорелись во время игры и оказались в больнице в российском регионе

В деревне Бриштамак в Башкирии трое детей пострадали во время игры с порохом. Об этом пишет Mash Batash в Telegram.

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По информации издания, на несовершеннолетних загорелась одежда, в результате чего они получили серьезные ожоги лица и глаз. Сейчас все пострадавшие находятся в Республиканском ожоговом центре. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Ранее в Чечне годовалый мальчик упал в костер во время игры с восьмилетним братом на заднем дворе частного дома. Ребенка доставили с ожогами в больницу, однако спасти не смогли.

До этого, в Калининграде школьница получила серьезные травмы и впала в кому, когда играла с зажигалкой и случайно подожгла себе волосы. Заметившая это мать попыталась помочь дочери, но упала и сломала ногу.