В Воронеже трехлетний мальчик играл на подоконнике и выпал с 16-го этажа

В Воронеже устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего, мальчик выпал из окна квартиры на 16 этаже и чудом остался жив. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

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Инцидент произошел в многоэтажке по улице Грамши, мать трехлетнего мальчика готовила завтрак. Оставшись без присмотра, ребенок забрался на подоконник у открытого окна и стал бросать вниз косметику женщины.

В какой-то момент он решил посмотреть, как предметы летят вниз, не удержался и упал с высоты 16-го этажа. Пострадавший чудом выжил, он госпитализирован. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого в Петербурге ребенок с аутизмом вылез в форточку и упал с четвертого этажа. мальчик подставил табурет и вылез в окно, находясь на четвертом этаже шестиэтажного дома. Пострадавшего забрали в детскую больницу им. К. А. Раухфуса с сотрясением мозга, сочетанной травмой, закрытой травмой грудной клетки, переломом двух ребер, ушибом живота, переломом крестца и открытым переломом правой голени со смещением.