Обвинение затребовало до девяти лет тюрьмы обвиняемым в краже у Чубайса

Государственное обвинение потребовало для фигурантов дела о хищении имущества у Анатолия Чубайса наказание в виде заключения от четырех лет восьми месяцев до девяти лет.

Прокурор потребовал назначить бывшему партнеру Анатолия Чубайса Илье Сучкову девять лет колонии, остальным фигурантам – по четыре года восемь месяцев лишения свободы, сообщил адвокат Вячеслав Макаров ТАСС.

Никто из обвиняемых свою вину не признал.

Уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Чубайса. Речь идет о краже имущества на сумму почти 70 млн рублей из комплекса в деревне Переделки в Одинцовском районе. Потерпевшими признаны Чубайс и компания «Тилсок».

Главным фигурантом проходит Илья Сучков. Его обвиняют в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере и краже в особо крупном размере.

В 2023 году была изменена территориальная подсудность дела о краже имущества у Чубайса.