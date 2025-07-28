В Новосибирске раскрыто жестокое убийство на железной дороге

Зиминский городской суд поставил точку в громком деле о тройном убийстве, совершённом в сентябре 1992 года в пассажирском поезде Новосибирск - Чита. Преступление, потрясшее несколько регионов, было раскрыто только сейчас благодаря современным методам расследования.

По данным следствия, двое приятелей оказались в одном купе с тремя молодыми попутчиками. Между ними завязалось знакомство, переросшее в совместное распитие спиртных напитков. В ходе застолья преступники узнали, что у их новых знакомых при себе имеются значительные денежные средства, дорогие вещи и одежда.

Воспользовавшись тем, что попутчики уснули, злоумышленники поочерёдно выводили их в тамбур. Там они жестоко избили своих жертв и зарезали, после чего выбросили тела из движущегося состава.

Двое пострадавших погибли на месте, однако одному из них удалось выжить. Его обнаружили работники железной дороги и экстренно госпитализировали. Именно показания этого выжившего потерпевшего стали ключевым доказательством, позволившим раскрыть преступление спустя десятилетия, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Рассмотрение материалов дела в суде заняло целый год. В июле 2025 года преступники получили заслуженное наказание: один из них приговорён к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, второй — к 8,5 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось о процессе над убийцами семьи из Новосибирска - преступление произошло в 2014 году.