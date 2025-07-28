Задержана девушка, станцевавшая на мемориале погибшим воинам в Кургане

Сотрудники полиции задержали женщину, которая танцевала на памятнике погибшим воинам в Кургане. Соответствующее заявление сделали в УМВД по региону.

Напомним, что в минувшие выходные в социальных сетях появилась видеозапись, на которой женщина танцует на мемориальном комплексе погибшим воинам-зауральцам в Кургане.

Уточняется, что в кратчайшие сроки удалось установить личность данной гражданки. Как пишет пресс-служба ведомства, злоумышленница — 35-летняя местная жительница. Женщина задержана сотрудниками полиции.

«Следственными органами будет дана правовая оценка действиям нарушительницы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трех молодых туристов задержали за осквернение Обелиска Славы в поселке Орджоникидзе в Крыму. Уточнялось, что юноши познакомились на набережной города Феодосии. Вблизи Обелиска Славы двое молодых людей предложили 17-летнему фигуранту забраться на вершину мемориала, чтобы снять ролик и выложить в соцсети для увеличения количества подписчиков.