Взрыв в российской многоэтажке разрушил десятки квартир

В Саратове из-за взрыва газа в многоэтажном доме на улице Блинова оказались разрушены почти четыре десятка квартир. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«В результате взрыва частично или полностью разрушены 38 квартир», — сообщил собеседник агентства.

Всего в многоэтажке, где прогремел взрыв, было пять подъездов и 194 квартиры, в которых проживали почти 600 человек.

По уточненным данным медицинских служб, при взрыве газа пострадали 18 человек. Жертвами ЧП стали семь человек.

Взрыв в Саратове прогремел 25 июля. В одной из квартир, предварительно, взорвался газ. Взрыв обрушил десять этажей дома, часть конструкций рухнула на прохожих. Поисковые работы на месте обрушения завершились только спустя три дня.