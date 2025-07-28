Прокуратура взяла на контроль ситуацию со сбоем «Аэрофлота» в Шереметьево

Ситуация в аэропорту Шереметьево, связанная со сбоем в работе ПАО «Аэрофлот», находится на контроле. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в связи со сбоем в работе информационных систем и сервисов ПАО «Аэрофлот» организованы надзорные мероприятия», – говорится в сообщении.

Как отмечается, вопрос соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок находится на контроле в транспортной прокуратуре.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены.