Тысячи людей в Греции и Турции эвакуируются из-за сильного ветра и жары, которые способствуют разгулу лесных пожаров. Чешские пожарные и итальянская авиация присоединились к спасательным работам в Греции, а среди погибших в Турции есть пожарный.

Тысячи людей в Греции и Турции были вынуждены покинуть свои дома из-за того, что пожарные в этих странах боролись с лесными пожарами, раздуваемыми сильными ветрами и палящей жарой, пишет The Guardian.

Температура в Юго-Восточной Европе седьмой день подряд превышала 40 градусов по Цельсию. Премьер-министр Греции похвалил спасателей за то, что они ведут “титаническую борьбу” за то, чтобы взять пламя под контроль.

“Государственный механизм был призван принять участие в титанической битве, одновременно реагируя на десятки лесных пожаров по всей стране, - говорится в заявлении Кириакоса Мицотакиса. – Обращаюсь к тем, кто видел, как пламя уничтожает их имущество, знайте, что государство будет на вашей стороне”.

Одиннадцать регионов Греции сталкиваются с “очень высоким риском” возникновения пожаров, и правительство обратилось за помощью к партнерам по ЕС, чтобы те помогли ему справиться с пожарами, охватившими несколько фронтов, пишет The Guardian.

Аварийно-спасательные службы сообщили, что, хотя пожар, в результате которого пострадали двое пожарных в Крионери, к северо-востоку от Афин, был успешно ликвидирован, пожары вокруг Мессинии на юго-западе Пелопоннеса и на популярном острове Китера локализовать не удалось.

Власти также боролись со вспышками на островах Эвия и Крит. Во всех пострадавших районах жители получили сообщения о необходимости эвакуации.

В нескольких регионах была объявлена тревога 5-й категории, самая высокая по национальной шкале, из-за условий, усугубленных экстремальными погодными условиями, которые превратили местность в труху, отмечает The Guardian.

Национальная обсерватория в Афинах зафиксировала в пятницу в Мессинии температуру 45,8°C. В субботу температура достигла 45,2°C в Амфилохии, западная Греция.

К концу воскресенья, когда чешские пожарные и итальянские водолазы присоединились к аварийным бригадам в Греции, все внимание переключилось на Китеру. Общественная телекомпания ERT, описывая разрушения как “неисчислимые”, сообщила: “Первые кадры напоминают о библейской катастрофе, когда огромные территории превратились в пепел”.

По словам заместителя мэра острова Йоргоса Комниноса, “все, от домов, ульев до оливковых деревьев, было сожжено”.

Две команды лесных спецназовцев, 67 пожарных и десятки добровольцев при поддержке 22 пожарных машин, трех вертолетов и двух самолетов пытались потушить пламя, охватившее основные сельскохозяйственные и лесные угодья на острове, вызванное ураганным ветром.

Когда пламя приблизилось, жителям деревни было приказано эвакуироваться в более безопасные районы, и 139 человек, включая туристов, оказавшихся в ловушке на пляже, были спасены береговой охраной.

Метеоролог Панайотис Яннопулос комментирует ERT:

“Мы ожидаем, что ветер усилится прямо над Китерой и Критом, с сегодняшнего вечера до вечера вторника он достигнет шести баллов по шкале Бофорта, так что в течение многих часов будет дуть очень сильный ветер”.

В Турции, где в провинции Ширнак на юго-востоке страны была зафиксирована рекордная температура – 50,5°C, превысившая предыдущий рекорд в 49,5°C в августе 2023 года, – более 1700 человек были вынуждены покинуть свои дома после того, как лесные пожары обрушились на Бурсу, четвертый по величине город страны. Орхан Сарибал, оппозиционный парламентарий, назвал происходящее “апокалипсисом”.

Более 1100 пожарных боролись с огнем, при этом власти заявили, что за 24 часа произошло по меньшей мере 76 пожаров. В течение нескольких недель Турция подвергалась многочисленным пожарам, вызванным жарой.

В воскресенье мэр Бурсы сообщил, что пожарный скончался от сердечного приступа на рабочем месте, в результате чего число погибших достигло 14 человек. Из них десять жертв были добровольцами-спасателями и работниками лесного хозяйства, погибшими в среду во время пожара на западе страны.

В минувшие выходные также сообщалось о десятках пожаров в Албании, где тысячи людей были вынуждены покинуть дома в южном городе Дельвина.