В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на восточном побережье острова Хоккайдо на севере Японии. Об этом заявили в Главном метеорологическом управлении страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 метров.

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Максимальная сила толчков достигала четырех баллов по действующей в Японии семибалльной шкале. Угрозы цунами не было. Сведений о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее в южной части Тихого океана близ острова Маккуори зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2, пишет 360.ru.