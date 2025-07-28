Мошенники придумали еще одну схему обмана россиян

Злоумышленники начали обманывать россиян, которые оформляют шенгенские визы. Аферисты звонят и представляются сотрудниками посольства, чтобы получить информацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора SafeTech Дениса Калемберга.

Как отмечается, мошенники информируют о входе в личный кабинет на портале «Госуслуги» и предлагают оформить доверенность. Они просят перезвонить, если пользователь не совершал этих действий. Потерпевшая в состоянии шока совершает повторный звонок, и ей предъявляют обвинение в попытке финансирования террористической деятельности, отметил собеседник.

«Чтобы ее прекратить, необходимо набрать в банках кредитов и направить средства на безопасный счет или, когда суммы крупные, приедет якобы инкассатор и заберет наличными», — подчеркнул Калемберг.

Ранее член думского комитета по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники используют подарки в Telegram для рекламы запрещенного контента или провокаций в отношении владельцев каналов. Парламентарий объяснил, как устроена схема подобного мошенничества. Злоумышленник дарит администратору на первый взгляд «безобидный» виртуальный подарок, однако в его описании зашит запрещенный или опасный контент. Это может быть ссылка на наркошоп, онлайн-казино или экстремистские материалы. Данные элементы видят все подписчики канала.