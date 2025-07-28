Трехлетняя девочка осталась одна на несколько дней с банкой пюре в Краснодаре

В Краснодаре спасли трехлетнюю девочку, которая несколько дней просидела одна дома с банкой пюре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам источника, ребенок плакал под дверью и иногда сидел в подъезде возле своей квартиры.

Сообщается, что в течение нескольких дней жители жилого комплекса «Дыхание» слышали плач и крики из квартиры на 13-м этаже. Изначально на это не обратили внимания, но позже соседи заметили трехлетнюю девочку, сидящую в подъезде у двери. По словам очевидцев, мать ежедневно уходила, оставляя ребенка одну с банкой фруктового пюре.

Когда женщина вернулась вечером, ее встретили соседи. Она пообещала, что подобного больше не повторится, однако уже на следующий день ситуация вновь повторилась. После этого в квартиру прибыли сотрудники полиции и органов опеки. Девочку направили в инфекционное отделение, передает Telegram-канал.

В Казани в одной из квартир жилого дома обнаружили девочку-маугли: ребенок жил в условиях антисанитарии, а от квартиры шел запах в подъезд.

Также троих маленьких детей, проживавших в антисанитарных условиях, обнаружили в Ленобласти. Соседи сообщали, что из помещения доносились неприятные запахи, а также можно было услышать детские крики. Прокуратура Ленобласти публиковала снимки квартиры, на которых видны горы мусора и множество пакетов с непонятным содержимым.