В центре Москвы таксист изнасиловал пассажирку

В Москве суд заключил под стражу водителя такси, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности. Мужчине инкриминируются насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении пассажирки, сообщает Телеграм-канал столичного СК.

Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по городу Москве, инцидент произошел 24 июля 2025 года. По данным следствия, водитель, находясь в своем автомобиле, который был припаркован в Угловом переулке в центре столицы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки-пассажирки.

Следователи Тверского межрайонного следственного отдела оперативно задержали подозреваемого. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 132 Уголовного кодекса РФ.

В связи с тяжестью обвинения следствие вышло в суд с ходатайством об аресте фигуранта. Суд поддержал позицию следствия и избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.