Стало известно, как участники теракта в «Крокусе» готовили нападение

Газета.Ru

Один из участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске прибыл туда незадолго до начала концерта группы «Пикник», чтобы провести разведку местности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Стало известно, как участники теракта в «Крокусе» готовили нападение
© ТАСС

Согласно документам, 22 марта 2024 года Фаридуни Ш. с целью изучения обстановки в концертном зале около 16 часов приехал туда на такси, прошел в концертный зал и провел обследование помещения на предмет наличия охраны и оснащенности ее средствами защиты.

Отмечается, что далее мужчина, убедившись в возможности осуществления задуманного теракта, сообщил об этом Файзову М. З., Рачабализоде С. М. и Мирзоеву Д. Б.. Остальные трое участников нападения прибыли к «Крокусу» к началу концерта, где к ним присоединился Фаридуни.

Следствие назвало организаторов теракта в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России). Российские власти при этом заявляли об украинском следе. Директор ФСБ Александр Бортников приводил данные, которые указывали на ангажированность украинских спецслужб. Киев свою причастность к теракту отрицал.