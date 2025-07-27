На Украине произошло землетрясение

В Полтавской области Украины произошло землетрясение магнитудой 2,9, об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным Главного центра специального контроля, подземные толчки произошли 27 июля в районе поселка Старыe Санжары на глубине 7,1 км. Уточняется, что сейсмособытие относится к категории неощущаемых большинством населения.

Это уже третье землетрясение в Полтавской области за текущий год. Первые два зафиксированы в феврале. 16 февраля сила колебаний составила 3,1 — землетрясения такой магнитуды относятся к неощутимым. 1 февраля магнитуда подземных толчков равнялась 3,67, а очаг залегал на глубине трех километров.