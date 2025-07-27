Пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии, несколько человек погибли, есть пострадавшие, сообщает немецкий журнал Bild со ссылкой на службы безопасности.

Предварительно, с рельсов сошли два вагона. Всего в поезде было сто пассажиров. Точное количество жертв неизвестно, пострадали трое, отмечает издание.

На кадрах с места видно, как спасатели пытаются вытащить пассажиров из-под вагонов - часть состава лежит на боку, слышны крики людей. На месте также присутствуют медики и полиция.

«До сих пор неясно, сошел ли поезд с рельсов из-за непогоды или деревьев на пути», говорится в материале.

Официальные власти пока не прокомментировали случившееся.