Пассажирский поезд попал под удар дрона ВСУ в российском регионе

В Ростовской области пассажирский поезд попал под удар дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила компания РЖД в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в 02:00 по московскому времени на станции Сальск. В двух вагонах поезда №59 Новокузнецк-Кисловодск повреждено остекление. Пассажиры поезда были эвакуированы, пострадавших нет.

Кроме того, из-за падения обломков дрона загорелся стоящий грузовой поезд. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд.

Жители российского города сообщили о взрывах

Была нарушена работа контактной сети. Движение поездов через станцию Сальск приостановлено.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на Сальск не выжил один человек. В ходе налета на одной из улиц задело автомобиль, внутри которого находился водитель.