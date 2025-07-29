Пассажирский поезд попал под удар дрона ВСУ в российском регионе

В Ростовской области пассажирский поезд попал под удар дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила компания РЖД в своем Telegram-канале.
ЧП произошло в 02:00 по московскому времени на станции Сальск. В двух вагонах поезда №59 Новокузнецк-Кисловодск повреждено остекление. Пассажиры поезда были эвакуированы, пострадавших нет.
Кроме того, из-за падения обломков дрона загорелся стоящий грузовой поезд. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд.
Жители российского города сообщили о взрывах
Была нарушена работа контактной сети. Движение поездов через станцию Сальск приостановлено.
Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на Сальск не выжил один человек. В ходе налета на одной из улиц задело автомобиль, внутри которого находился водитель.