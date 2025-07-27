Полиция обнаружила три тела в квартире в Петербурге

В квартире на юге Петербурга нашли тела семейной пары и знакомого супругов, следователи завели уголовное дело. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба регионального отдела СК РФ.

В ведомстве уточнили, что полицейские обнаружили тела в квартире по улице Штурманская. Причину смерти определят в результате судебно-медицинской экспертизы.

Дело возбуждено по ч. 3 ст.109 Уголовного кодекса России — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.

Журналисты заметили, что супруги из Пушкино снимали квартиру в Петербурге. Мужчина и женщина перестали выходить на связь 20 июля. Родные и близкие забили тревогу, обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции вскрыли дверь, обнаружили в квартире три тела. В ходе обыска было найдено порошкообразное вещество.

На месте работают специалисты. Проводится ряд следственных мероприятий, цель которых — выяснить все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что расфасованные по пакетам останки 33-летней женщины обнаружили в холодильнике на съемной квартире в Барнауле.