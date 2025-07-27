В Крыму рядом с трассой Евпатория — Симферополь начался сильный пожар
В Крыму у трассы Симферополь – Евпатория начался сильный пожар. Площадь составляет 20 гектаров. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.
Предварительно, горит сухая трава в районе села Родниково.
По данным канала, огонь распространяется стремительно, поднимается густой дым, видимость быстро ухудшается.
На трассе, отметили журналисты, уже зафиксировано несколько аварий, в том числе с участием десяти машин.
На месте работают более 80 специалистов и 14 единиц спецтехники, заметили в МЧС.
Напомним, что 19 июля в Крыму потушили ландшафтный пожар вдоль трассы Евпатория — Симферополь, распространившийся на 40 гектаров. В борьбе с возгоранием участвовали 147 человек и 38 единиц техники.
Кроме того, под Феодосией, между селами Виноградное и Насыпное, потушили возгорание сухой травы на площади 0,5 гектара. Были задействованы силы МЧС, добровольной пожарной команды, а также администрации города.