В Крыму у трассы Симферополь – Евпатория начался сильный пожар. Площадь составляет 20 гектаров. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Предварительно, горит сухая трава в районе села Родниково.

По данным канала, огонь распространяется стремительно, поднимается густой дым, видимость быстро ухудшается.

На трассе, отметили журналисты, уже зафиксировано несколько аварий, в том числе с участием десяти машин.

На месте работают более 80 специалистов и 14 единиц спецтехники, заметили в МЧС.

Напомним, что 19 июля в Крыму потушили ландшафтный пожар вдоль трассы Евпатория — Симферополь, распространившийся на 40 гектаров. В борьбе с возгоранием участвовали 147 человек и 38 единиц техники.

Кроме того, под Феодосией, между селами Виноградное и Насыпное, потушили возгорание сухой травы на площади 0,5 гектара. Были задействованы силы МЧС, добровольной пожарной команды, а также администрации города.