На Курилах произошло землетрясение
У побережья северных Курил в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».
Землетрясение зафиксировано 27 июля в 14:05 мск в Тихом океане.
"Эпицентр находился в 90 километрах южнее необитаемого острова Онекотан, очаг – на глубине 40 километров", - сообщила начальник станции Елена Семенова.
Ее слова приводит РИА Новости.
По словам сейсмолога, в населенных пунктах Северо-Курильского района подземные толчки не ощущались. Угрозы цунами нет.
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