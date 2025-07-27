На Курилах произошло землетрясение

У побережья северных Курил в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

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Землетрясение зафиксировано 27 июля в 14:05 мск в Тихом океане.

"Эпицентр находился в 90 километрах южнее необитаемого острова Онекотан, очаг – на глубине 40 километров", - сообщила начальник станции Елена Семенова.

Ее слова приводит РИА Новости.

По словам сейсмолога, в населенных пунктах Северо-Курильского района подземные толчки не ощущались. Угрозы цунами нет.

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