Украинской OnlyFans-модели Ковальчук сняли скальп во время избиения в Дубае

Мать 21-летней украинской OnlyFans-модели Марии Ковальчук, найденной искалеченной в Дубае, раскрыла шокирующие подробности о травмах дочери. По словам Анны Ковальчук, ее дочь подверглась жестоким пыткам, в ходе которых ей фактически сняли скальп. Об этом сообщает The Sun.

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Инцидент произошел после того, как Мария посетила закрытую вечеринку в Дубае, предположительно с участием состоятельных русскоязычных гостей. После мероприятия девушка пропала более чем на неделю. Позже ее обнаружили без сознания на обочине дороги с тяжелейшими увечьями.

Анна Ковальчук поделилась жуткими деталями состояния Марии. Она утверждает, что волосы ее дочери были «срезаны ножом», после чего нападавшие совершили скальпирование.

«Такое впечатление, что это было сделано ножом прямо по лицу. Разрез шел от центра головы до самого глаза, а волосы были срезаны», – заявила мать Марии – Анна – в одном из телешоу.

В настоящее время Мария проходит реабилитацию в Норвегии. Сообщается, что она ничего не помнит о произошедшем, поскольку после нападения впала в кому. Девушка передвигается с помощью костылей и вынуждена скрываться, опасаясь за свою жизнь.

Медицинские снимки, попавшие в прессу, демонстрируют огромный шрам на голове, оставшийся после того, как врачам пришлось пришивать скальп на место.