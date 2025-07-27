Раскрыта ситуация с российскими туристами в «апокалиптической» Турции

Эвакуация российских туристов из Турции, где бушуют масштабные пожары, пока не производилась. Россияне отдыхают в обычном режиме. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передает ТАСС.

В союзе отметили, что у Турции есть опыт борьбы с крупными пожарами. Если ситуация станет чрезвычайной, туристов оперативно перевезут в безопасные места.

«На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях», — заявили в РСТ.

Организация посоветовала туристам следить за официальными объявлениями местных властей.

Сейчас в Турции ежедневно регистрируются десятки лесных пожаров. Ситуацию усугубляют аномальная температура до 50 градусов, засуха и сильные ветры. Огонь уже добрался до Бурсы, кадры, снятые в окрестностях города, напоминают апокалипсис.