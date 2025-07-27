Восемь паломников погибли в давке у храма

Давка с трагическими последствиями случилась во время религиозного паломничества к храму Манса Деви в индийском городе Харидвар (штат Уттаракханд). По информации The Times of India, на переполненной узкой лестнице погибли восемь человек.

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Окружной судья Харидвара Маюр Диксит сообщил, что двое пострадавших в критическом состоянии были переведены в специализированные медучреждения, остальные получают помощь в местной больнице.

По предварительным данным, причиной паники среди тысяч паломников стало падение электрического кабеля.

В результате давки 34 человека получили травмы различной степени тяжести. Власти начали расследование происшествия.