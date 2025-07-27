Мама убитой девочки заявила, что не считает виновным мужчину, отсидевшего 15 лет

Отсидевший 15 лет за убийство и изнасилование 9-летней девочки Рудольф Варламов не причастен к преступлению. Так считает мама убитого ребенка, передает «АиФ».

Преступление произошло в удмуртском селе Шаркан в 1999 году. Несколько месяцев назад признанный виновным Варламов вышел из колонии. Мама погибшей девочки считает, что он не причастен к случившемуся.

«Нет», — ответила женщина, когда ее спросили, считает ли она, что убийство ее дочери совершил Варламов.

Летом 1999 года в Шаркане пропала девочка, ушедшая гулять с подругой. После безуспешных поисков власти объявили награду за любую информацию о ребенке.

После этого местный житель Варламов решил подзаработать: он рассказал полиции, что видел вещий сон и знает, где спрятано тело ребенка.

В указанном Варламовым месте обнаружили погибшую девочку, он стал главным подозреваемым по делу. Однако вину его доказать не смогли.

Дело повторно расследовали в 2009 году, когда журналисты разговорили подозреваемого, и он признался, что затащил ребенка в кусты, изнасиловал и задушил.

В апреле 2010 года Варламова приговорили к 15 годам лишения свободы.