Россиянин выстрелил в двух мужчин на проезжей части

В Пермском крае местный житель выстрелил в двух мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в Березниках. Две компании поругались. Неизвестный на проезжей части на улице 30 лет Победы начал стрелять из травматического пистолета, а затем попытался сбежать.

Оба пострадавших госпитализированы. Личности всех участников конфликта уже установлены.

Ранее в Башкирии 16-летний подросток решил успокоить детей на улице и обстрелял их из пневматики.