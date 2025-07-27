Масштабные лесные пожары, охватившие Турцию, угрожают Бурсе — четвертому по величине городу страны. Утром в воскресенье сотни людей покинули свои дома в окрестностях Бурсы из-за начавшегося «апокалипсиса». Кадры публикует Bursabugun.

В заявлении губернатора Бурсы в воскресенье говорится, что 1765 человек эвакуированы. Шоссе, связывающее Бурсу со столицей Анкарой, закрыто.

Орхан Сарибал, парламентарий от региона, описал происходящее как «апокалипсис».

Журналисты говорят, что вертолеты и самолеты не могут тушить пожары, поскольку «неба не видно, даже цвет солнца изменился». В течение нескольких часов огонь уничтожил десятки домов.

К утру ослабление ветра принесло некоторую передышку пожарным. Телевизионные кадры показывают «пепельный пейзаж на месте ферм и сосновых лесов».

С конца июня Турция ежедневно страдает от десятков лесных пожаров. Ситуацию усугубляют аномально высокие температуры, засуха и сильные ветры.

Главное управление метеорологии сообщило, что в пятницу в Турции была зафиксирована самая высокая температура за всю историю - 50,5° C в юго-восточной провинции Ширнак.

В выходные свыше 1 300 человек были эвакуированы из других провинций — Мерсин и Карабюк. Синоптики говорят, что жара не отступит как минимум до 2 августа.