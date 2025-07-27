В Краснодаре на видео зафиксировали смерч, который «разнес парковку». Об этом сообщает телеканал «Краснодар».

Сейчас в регионе стоит температура под 40 градусов. На фоне аномальной жары возникают смерчи. Так один из них «буквально разнёс парковку», отмечает канал.

«Сейчас стоим на мойке, все сорвало, всю крышу», — рассказывает очевидец на видео.

Отмечается, что пострадавших нет.

Кадры смерча также опубликованы в паблике «Типичный Краснодар».

«Необычное явление засняли в Краснодаре — смерч или пылевой вихрь пронёсся по улице Кирилла Росинского», — сообщают авторы.

В воскресенье синоптики прогнозируют дальнейшее аномальное повышение температуры на Кубани. Жара продлится до 29 июля.

Воздух прогреется до 40 градусов. Людям советуют находиться в тени, носить головные уборы и брать с собой воду. В случае ЧП необходимо звонить по номеру 112.