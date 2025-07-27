В Саратове завершили поисково-спасательные работы в доме, где произошел взрыв

В Саратове в многоэтажном доме на улице Блинова поисково-спасательные работы официально завершены. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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"С завтрашнего дня эксперты приступят к обследованию состояния конструкций 4 и 5 подъездов дома. Специалисты МЧС и областной службы спасения продолжают разбор обломков здания, вывоз обломков осуществляется на спецполигон", - рассказал глава региона.

Напомним, в результате трагедии семь человек погибли, среди них малолетний ребенок.

Сегодня сегодня в городе начали восстанавливать документы пострадавших при взрыве газа в доме. В специально созданном штабе на базе школы № 103 работают специалисты налоговой, паспортной службы, ЗАГСа, военкомата, социального фонда, прокуратуры, комитета социальной защиты.