Спасатели завершили поисковые работы после взрыва газа в Саратове

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Саратове, пострадавшем от взрыва газа и обрушения.

«В результате трагедии погибли 7 человек, в том числе малолетний ребенок. Специалисты извлекли из-под обломков их тела. Глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

Он сообщил, что 28 июля специалисты начнут обследование конструкций 4-го и 5-го подъездов дома. В настоящее время сотрудники МЧС и областной службы спасения продолжают разбор завалов.

25 июля в десятиэтажном доме в Саратове произошел взрыв газа, в результате был разрушен угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. Спасти не удалось семь человек, в том числе одного ребенка. Еще четверо числились пропавшими без вести.